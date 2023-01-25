Горловка, ДНР, 25 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Город Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью остался без электричества в результате обстрела со стороны киевских нацистов. Об этом 25 января сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Ольга Трапезникова Иван Приходько

«Горловка полностью обесточена вследствие удара со стороны Вооруженных сил Украины по энергосистеме города», — написал он в своём сообщении.

При этом позднее мэр Горловки уточнил, что из-за обстрела боевиков ВСУ без света остались 124 тысячи абонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский район Донецка, а также Макеевка и Широкая Балка были обстреляны украинскими войсками.