Москва, 25 января, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Слова главы МИД Германии Анналены Бербок прямо свидетельствуют, что Запад ведет войну против России. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

Напомним, в ходе своего вступления на заседании ПАСЕ 24 января Бербок заявила, что страны Европы должны оказывать помощь Украине вместе, а не играть в игру «найди виновного».

«Потому что мы сражаемся в войне против России, а не друг против друга», — заявила глава МИД Германии.

В ответ на это Мария Захарова отметила, что вкупе с ранее сделанным признанием экс-канцлера ФРГ Ангелы Мергель о том, что Минские соглашения были попыткой дать время Украине стать сильнее, эти высказывания четко дают понять, что Запад ведёт заранее спланированную войну против России.

«Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договорённости, то речь идёт о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что «вы не слышали», — высказалась дипломат.

Напомним, в конце 2023 года глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «с этой Россией не может быть нормальных отношений». Её слова возмутили пользователей соцсетей в Германии.

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