Москва, 25 января, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Студентка Московского государственного университета в ходе посещения Владимиром Путиным кластера «Ломоносов» в День российского студенчества, 25 января, попросила президента Российской Федерации рассмотреть ее кандидатуру на место в администрации президента.

Максим Мишин/POOL/ТАСС Посещение президентом РФ Путиным МГУ им. М. В. Ломоносова

«Наберусь смелости, храбрости задавать вам такой вопрос: так как я родом из Краснодара, по уже сложившейся традиции губернатора Краснодарского края В. И. Кондратьева, хотелось бы узнать, смогу ли я получить работу в администрации по окончании учебы <…>», — спросила студентка.

Глава государства ответил, что это будет зависеть от того, как девушка закончит университет, а также спросил, почему ее интересует работа именно в президентской администрации: «<…> МИД есть, крупные компании, работающие по всему миру… Я обязательно дам на вас наводку в кадровую службу».

Ранее Владимир Путин в ходе посещения кластера «Ломоносов» научной долины МГУ пообещал посетить учебное заведение в 2025 году в день 270-летия университета.