Берлин, 25 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Германия никогда не будет отправлять на Украину самолёты и немецких солдат. Об этом 25 января заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге.

Стрингер Источник:/РИА Новости Олаф Шольц

Он ответил на вопросы депутатов, обеспокоенных решением Берлина поставлять киевскому режиму танки Leopard 2. Шольц напомнил, что ранее он уже заявлял о решении не отправлять боевую авиацию на Украину.

«Наземные силы мы тоже ни в коем случае не будем отправлять. Я говорил уже, что прямого участия солдат НАТО в войне на Украине не будет. Ни сейчас, ни в будущем такого не будет», — заявил канцлер.

Шольц подчеркнул, что все могут быть уверенными в такой позиции Берлина.

Напомним, в сентябре 2022 года Шольц заявил, что Германия не будет отправлять танки на Украину, так как это «было бы катастрофой».