Москва, 25 января, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Зеркальный ответ на конфискацию своих активов за границей может дать Россия. Об этом 25 января заявил глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Андрей Клишас.

Алексей Майшев/ РИА Новости Андрей Клишас

«[Возможен] любой [ответ], вплоть до конфискации собственности иностранных государств. До конфискации собственности физических лиц, я уверен, не дойдёт — у нас это не позволит сделать Конституция», — приводит его слова РБК.

При этом Клишас уточнил, что имущество частных лиц не может быть конфисковано, если ими не совершено уголовное преступление или же их имущество не подпадает под требования Уголовного кодекса, а в случае с частными компаниями имеются «связанные с национализацией» требования.

«Если это собственность государства, то там может быть проще, там могут быть ответные действия, зеркальные», — заключил глава комитета Совфеда РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Польша считает, что к уже введенным санкциям против России необходимо добавить еще несколько. В их числе меры по прекращению сотрудничества в ядерной энергетике, отключение от банковской системы SWIFT ряда российских банков, запрет на импорт некоторых товаров, в том числе алмазов.