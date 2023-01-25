Мелитополь, 25 января, 2023, 17:02 — ИА Регнум. В российском батальоне имени Судоплатова, сформированном в Запорожской области, большинство военнослужащих из данного региона, но также есть добровольцы из Сербии и Швеции. Об этом 25 января на телеканале «Россия-24» сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«У нас есть и сербы, количество я называть не могу, но это не один-два человека, это группы людей, которые приезжают. Есть у нас и шведы», — сказал Балицкий.

Он сообщил, что основной состав добровольческого батальона проходит боевое слаживание, но одна его рота уже на линии соприкосновения с противником. Всего в подразделение вступили более 600 человек.

Напомним, родившийся в Мелитополе советский контрразведчик Павел Судоплатов известен тем, что вёл героическую борьбу с бандеровцами.