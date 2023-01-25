Санкт-Петербург, 25 января, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Озеров заявил, что ведомство рассчитывает на запуск прямых авиарейсов в Южно-Африканскую Республику к лету 2023 года.

Нина Зотина/РИА Новости Олег Озеров

«Если нам удастся, и мы надеемся запустить к саммиту, скажем, прямые рейсы в Южную Африку — поедут туристы <…>», — сказал Озеров в ходе дискуссии «Россия и ЮАР: Африка ближе, чем кажется?»

Также посол Министерства иностранных дел РФ добавил, что, по его мнению, реализация авиарейсов поспособствует развитию туризма между странами.

Напомним, что XI саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.