Москва, 25 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Войска Соединённых Штатов, которые были введены в Германию после окончания Второй мировой войны, фактически и юридически являются оккупационными. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Как напомнил российский лидер, войска ССР были на австрийской территории, но они ушли оттуда добровольно и затем Россия в качестве правопреемника Советского Союза стала гарантом конституции и нейтрального статуса Австрийской Республики, что в Австрии многие знают и за что там российской стороне благодарны.

При этом Путин уточнил, что с остальными странами Европы ситуация сложная и для экономического гиганта Евросоюза — ФРГ, СССР юридически оформил прекращение её оккупации.

«После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора — американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты — нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германии] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что привлечение студенческих отрядов на стройки для восстановления новых регионов России — это полезно, однако пока там ещё недостаточно безопасно.