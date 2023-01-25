Москва, 25 января, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал обсудить новый принцип защиты диплома с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Об этом глава российского государства заявил 25 января в ходе встречи со студентами в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На встрече прозвучало предложение о новом методе защиты дипломной работы в организациях высшего образования, а именно на основе защиты реального или уже реализованного проекта. Президент приветствовал подобную инициативу.

«Мне кажется, что лучше и не придумаешь. Я с министром переговорю обязательно, наверняка он поддержит», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент пообещал воспользоваться предложением студентов посетить центр знаний «Машук», расположенный в Пятигорске.

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