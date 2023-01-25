Берлин, 25 января, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что, несмотря на решение Берлина поставлять танки киевскому режиму, не будет эскалации между Россией и НАТО. Об этом он заявил 25 января, выступая в бундестаге.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

Шольц отметил, что вооружённый конфликт географически проходит недалеко от Берлина, поэтому ФРГ нужно не допустить его обострения.

«Мы должны при всём, что мы делаем, всегда чётко прояснять, что мы будем делать всё необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время избегать эскалации между Россией и НАТО», — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что власти Германии будут придерживаться этого принципа и дальше.

Напомним, ранее в МИД России сообщили, что поставка Германией танков киевскому режиму негативно скажется на немецко-российских отношениях.