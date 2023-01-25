Махачкала, 25 января, 2023, 16:35 — ИА Регнум. По улицам Махачкалы 25 января разгуливал вооруженный мужчина, наводя ужас на прохожих стрельбой из ружья в воздух. В МВД объявили план «Перехват» по его задержанию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Об инциденте сообщили в дежурную часть полиции местные жители. По их словам, около 15:00 неизвестный ходил по проспекту Расула Гамзатова, направляя оружие на пешеходов и стреляя из него в воздух.

«В Махачкале по проспекту Расула Гамзатова неизвестный мужчина, вооружившийся дробовиком, прогуливаясь, направлял оружие на прохожих, но выстрелы производил в воздух», — рассказали в пресс-службе полиции.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время ведутся поиски нарушителя общественного порядка.