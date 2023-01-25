Москва, 25 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Имеющиеся на вооружении стран Североатлантического альянса (НАТО) американские ракеты Tomahawk («Томагавк») в случае использования их киевскими боевиками могли бы достичь российских городов. Об этом 25 января рассказал Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

U. S. Navy/globallookpress.com Запуск американской ракеты Tomahawk

Как отметил в беседе с Ura.ru эксперт, на данный момент у киевских боевиков нет ракет, которые могли бы лететь на большие расстояния от границ Украины до Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурга.

«У них есть «Точка-У», которая бьет больше, чем на 100 км, но это не то расстояние. Но существуют ракеты типа «Томагавк». Они могут долететь если не до Екатеринбурга, то до Нижнего Новгорода с украинской границы», — сказал он.

При этом Михайлов подчеркнул, что в случае удара по российской территории такого рода оружием западные страны получат немедленный ответ, так как когда с украинской территории будет запущен первый «Томагавк», гибридный конфликт НАТО станет настоящим.

«Это будет та красная линия, после которой последуют удары, возможно, стратегическими вооружениями по территории НАТО, вероятно, в Восточной Европе, потому что американцы никогда не рискнут ничего запустить со своей территории», — пояснил военный аналитик.

В то же время он добавил, что считает, что Вашингтон, несмотря на поддержку киевского режима, побоится применять такие ракеты, так как запуск «Томагавков», являющихся крайне серьезным вооружением, нельзя будет скрыть от российской разведки.

«За ними последуют мероприятия, уже граничащие с применением термоядерных вооружений с нашей стороны. Такие ракеты несут непосредственную угрозу центрам принятия военно-политических решений, столице нашей Родины. Эта красная линия, которую никто не перейдёт. Эти ракеты есть на территории ряда стран НАТО, но их обслуживают исключительно американские специалисты и решение об их применении можно получить только в Вашингтоне, а он не хочет ядерной войны с Россией», — заключил Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские танки Abrams, как и любая другая военная техника стран НАТО, будут уничтожены российской армией в случае, если США примут решение поставить их Киеву.