Вена, 25 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Если Киев будет использовать для стрельбы из танков Leopard 2 снаряды с ураном, такие действия будет расценены российской стороной как применение «грязных ядерных бомб». Об этом 25 января, выступая на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

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Дипломат добавил, что Запад оказал давление на Берлин, однако последний сделал осознанный выбор в пользу того, чтобы «немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских солдат».

«Международное сообщество вновь стало свидетелем того, как в НАТО действует «палочная дисциплина», ― указал Гаврилов. ― Вот как куётся трансатлантическая «солидарность»».

Глава российской делегации заверил, что Вооружённые силы России будут уничтожать эти боевые машины, как это сейчас происходит и с остальным натовским вооружением.

Напомним, 25 января правительство Германии приняло решение о поставках Киеву 14 танков Leopard 2. Они будут направлены за счёт запасов бундесвера. Также свои боевые машины киевскому режиму передадут партнеры ФРГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад стремится к ядерному инциденту на территории Украины, чтобы обвинить в нём Россию. Он подчеркнул, что Москва располагает сведениями, где и как киевские нацисты разрабатывают «грязную бомбу».

Позднее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после проведённого обследования трёх мест на территории Украины, которые связаны с ядерной деятельностью, принял резолюцию, подтверждающую, что в стране не обнаружено следов изготовления «грязной бомбы».