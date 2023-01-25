Варшава, 25 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Польша считает, что к уже введенным санкциям против России, необходимо добавить еще несколько. В их числе меры по прекращению сотрудничества в ядерной энергетике, отключение от банковской системы SWIFT ряда российских банков, запрет на импорт некоторых товаров, в том числе алмазов. Об этом сообщило Polska Agencja Prasowa (РАР).

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По данным РАР, новые ограничительные меры в отношении России были включены в пакет предложений, переданный Польшей Европейской комиссии и странам — членам ЕС. Также были предложены новые санкции в отношении Белоруссии, в частности запрет на импорт мебели из этой страны.

Так, журналистам стало известно о том, что Польша добивается приостановления сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, запрета на импорт российских алмазов и каучука, исключения российских компаний из системы Uer, устанавливающей права на торговлю сертификатами по выбросам при добыче углеводородов.

Помимо этого, в Польше считают, что необходимо установить санкции в отношении российских судов и ввести ограничения на предоставление услуг в области программного обеспечения, а также запретить переводы в американской валюте в Россию.