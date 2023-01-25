Берлин, 25 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В Германии в возрасте 57 лет скончался американский музыкант и певец Бернард Грин, выступавший под псевдонимом «B. G., The Prince of Rap». Об этом 25 января сообщает портал TV Foren.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Указывается, что причиной смерти 57-летнего американского артиста послужил рак предстательной железы.

Американский музыкант добился коммерческого успеха в 1990-е годы как евродэнс-исполнитель. Первый успех к Бернарду Грину пришел с релизом сингла «This Beat is Hot», занявший первое место в специализированном чарте US Dance Club Songs.

Во вторник, 24 января, на официальном сайте Союза кинематографистов России сообщили, что сценарист и писатель Герман Климов скончался на 82-м году жизни.