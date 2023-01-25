Москва, 25 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Вечером 23 января в полицию позвонили прохожие, которые заметили мужчину, лежащего без движения около одного из подъездов на севере Москвы. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Позднее сотрудники полиции установили, что гражданин проживал в том же доме, около которого и был обнаружен.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

«В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что данный гражданин проживал на 7-м этаже вместе с супругой», — рассказал 25 января ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, погибшим оказался 56-летний известный сценарист и бывший редактор «Аншлага» Дмитрий Курилов. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают соседей, родственников.

Дмитрий Курилов родился 23 августа 1966 года в Костроме. В 1998 году он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино. За долгую карьеру, которая началась в далеком 1999 году, он успел поработать почти в полусотне фильмах и сериалах, серди которых «Возвращение Мухтара», «Ваша честь», «Полицейский участок», а также был автором сценария к российской адаптации шведско-датского детективного сериала «Мост», где главные роли исполнили Михаил Пореченков и Ингеборга Дапкунайте. Также Дмитрий в конце девяностых и начале нулевых был редактором «Аншлага».

Последние годы работал сразу над несколькими сериалами, которые вот-вот должны выйти в свет. Среди них и сериал «Приставы», где одну из ролей исполнила Анастасия Заворотнюк. Это одна из последних ролей, которую актриса успела сыграть перед тяжелой болезнью. Дело в том, что сериал снимали еще в 2017 году, но по непонятным причинам в телевизионный прокат он выйдет только в 2023 году.