Москва, 25 января, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Индия надеется на участие российского президента Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в сентябре в Нью-Дели. Об этом заявил Бала Венкатеш Варма, бывший посол Индии в России, на круглом столе в медиагруппе «Россия сегодня».

РИА Новости Бала Венкатеш Варма

По словам посла, в 2023 году Индия председательствует в G20, состоится также саммит ШОС. Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает на участие российского лидера в этих мероприятиях.

Посол Индии в России (2018–2019 годы) рассказал, что Нью-Дели в рамках председательства в G20 будет способствовать преодолению странами третьего мира долговой зависимости, решению проблем, связанных с пандемией, борьбе с терроризмом, изменением климата, а также содействовать развитию экономики стран глобального Юга.

Напомним, в 2022 году саммит G20 прошел на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин не принял участия в саммите, страну представил глава МИД России Сергей Лавров.