Брюссель, 25 января, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает верным решение Германии отправить киевскому режиму 14 танков Leopard 2. Об этом он 25 января сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Nato.int Йенс Столтенберг

«Я решительно приветствую лидерство канцлера и Германии в поставках танков Leopard 2 Украине в координации с другими союзниками и партнёрами по НАТО», — написал Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, для киевского режима наступил «критический момент», а поставки вооружений якобы помогут ему сохранить «независимость».

Напомним, ранее в немецком концерне Rheinmetall сообщили, что могут отправить Киеву 139 танков Leopard, если это согласуют власти Германии. До конца весны предприятие обязуется подготовить 29 машин, ещё 22 там готовы отремонтировать до конца 2023 года. Возможные сроки поставок остальных 88 танков не сообщаются.