Киев, 25 января, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Получив западные танки, ВСУ смогут начать наступление на Крым, заявил 25 января бывший глава украинской службы внешней разведки Николай Маломуж. Его заявление публикует 25 января телеграм-канал «Операция Z: военкоры Русской Весны».

Александр Максименко Источник: РИА Новости Николай Маломуж

По его мнению, наступление на Крым ВСУ смогут начать через два месяца после получения танков. Он пояснил, что, «имея танковые кулаки», украинская армия сможет «начать наступление на донецком направлении и по всему южному коридору, в том числе и на Крым».

Также украинский генерал сказал, что, чем быстрее ВСУ освоят новую технику, тем быстрее начнётся наступление.

Напомним, Берлин пообещал Киеву танки Leopard 2. Кроме того, Киев надеется на поставку американских танков Abrams.