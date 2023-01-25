Москва, 25 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Владимир Путин в ходе посещения кластера «Ломоносов» научной долины МГУ 25 января пообещал воспользоваться предложением студентов посетить центр знаний «Машук», расположенный в Пятигорске.

Денис Абрамов/РИА Новости Пятигорск

«Спасибо за приглашение на «Машук», я время от времени стараюсь бывать на таких площадках, постараюсь воспользоваться вашим приглашением», — пообещал президент.

Напомним, что 25 января в России отмечается День студенчества. Именно в этот день в 1755 году по указу Елизаветы Петровны был открыт Московский государственный университет, один из первых и крупнейших университетов в стране.

Ранее президент российского государства Владимир Путин заверил, что посетит Московский государственный институт имени М. В. Ломоносова в день 270-летия учебного заведения.