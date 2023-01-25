Москва, 25 января, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех участников военных действий по освобождению Донбасса, указав, что такие люди острее и точнее других понимают необходимость поддержки жителей этих регионов со стороны РФ. Он заявил об этом 25 января в ходе встречи со студентами.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Во время общения один из участников встречи рассказал, что он принимал участие в освобождении от киевских боевиков ЛНР и хотел бы работать в службе безопасности.

«Во-первых, хочу поблагодарить вас и всех ваших боевых товарищей, которые принимали участие в боевых действиях по защите людей, ваших соотечественников, наших сегодня соотечественников. Думаю, что такие люди, как вы, острее всего и точнее всего понимают необходимость того, что сейчас делает Россия по поддержке наших граждан, проживающих на этих территориях», — сказал ему российский лидер.

При этом Путин уточнил, что считает чрезвычайно важным, когда молодые люди отстаивают интересы своей малой и большой Родины, отметив, что только рисковавший своей жизнью человек может понять такие вещи, так как «по-другому сталь не закаляется».

«Это совершенно очевидно. И слава Богу, что вы живы, здоровы, и у вас есть хорошие жизненные перспективы. Конечно, такие люди востребованы и нужны будут и в специальных службах, и в Федеральной службе безопасности, вне всяких сомнений», — добавил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в годы своей учёбы он участвовал в работе студенческих отрядов, в составе которых работал в Республике Коми, где рубил лес в тайге и занимался строительством домов.