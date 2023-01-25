Москва, 25 января, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поднял вопрос роли России в мире и о её будущем в ходе встречи со студентами 25 января. Как отметил глава государства, необходимо знать историю страны, любить её и понимать, в чём заключается роль России в современном многообразном мире.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Нужно <…> понять, кто мы сегодня, кто мы в этом сложном мире, понять, что такое многообразие мировое, что такое стандарты — мы говорим часто слышим одно и то же, и я часто говорю о многополярном мире — что такое многополярный мир», — заявил президент РФ, отметив, что необходимо видеть, в чем заключается будущее страны.

Напомним, в ходе пленарной сессии VII Восточного экономического форума в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин рассказал, что он видит многополярный мир справедливым, не строящимся на диктате одной страны, «которая возомнила себя господом богом», учитывающим интересы других стран, основывающихся «на принципах международного права».