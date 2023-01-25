Москва, 25 января, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики. Соответствующий документ опубликован 25 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Илья Питалев/РИА Новости Владимир Путин

Изменения внесены в указ президента от 24 декабря 2014 года №808 «Об утверждении основ государственной культурной политики».

«Государственная культурная политика призвана обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны, укрепление общероссийской гражданской идентичности, единства и сплоченности российского общества, повышение качества жизни в Российской Федерации», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва, в отличие от Запада, не будет жить без мировой культуры.

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