Москва, 25 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что кластер «Ломоносов» Московского государственного университета запустится в 2025 году, в год 270-летия учебного заведения.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Строительство инновационной научно-технологической долины МГУ «Воробьёвы горы»

«<…> Это только начало, думаю, что вся эта система, весь городок… будет создан как раз к 270-летию… Это будет в 2025 году. Надеюсь, всё это будет сделано», — сказал Путин на встрече со студентами 25 января, в «Татьянин день».

Напомним, что в День студенчества Путин посещает кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета «Воробьевы горы».

В декабре 2022 года строители сообщали, что кластер «Ломоносов» научной долины МГУ готов на 96%.

Ранее президент российского государства пообещал, что посетит МГУ в 2025 году в день 270-летия учебного заведения.