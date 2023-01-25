Москва, 25 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Хорошей является предложение развернуть всероссийскую студенческую стройку в новых регионах России, но пока не решены вопросы безопасности, заявил 25 января президент страны Владимир Путин на встрече со студентами.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Участники студенческого отряда

«Идея хорошая», — заявил президент.

Глава государства отметил, что студенческие отряды, которые занимались бы восстановлением территорий, нужны. Но пока останавливает нерешённый вопрос с обеспечением безопасности.

Пообещав подумать над этой проблемой, президент пояснил: «А если в массовом порядке студенты там будут работать — просто за каждым не уследишь».