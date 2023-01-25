Москва, 25 января, 2023, 15:49 — ИА Регнум. В ВСУ создаются специальные подразделения, которые не дают своим бойцам отступать. О так называемых заградотрядах сообщил 25 января президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со студентами.

Maxym Marusenko/globallookpress.com ВСУ

По его словам, об этом стало известно из рассказов российских военнослужащих с передовой. По их данным, в спину киевским боевикам стреляют свои же.

«Противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете, заградотряды даже создали. Вот совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали. В одном населенном пункте наши смотрят: противник впереди, а по ним стреляют», — рассказал президент.

Как отметил Путин, по рассказам российских бойцов, огонь достаточно плотный, чтобы не отступали. А ведут его националисты, которые сами не рвутся в бой.