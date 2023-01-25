Брюссель, 25 января, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Европейский союз намерен ещё на полгода продлить экономические санкции против России, которые были введены в отношении Москвы из-за Украины. Плановое продление ограничительных мер 25 января на заседании в Брюсселе согласовали постоянные представители 27 стран ― членов ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Санкции согласованы», ― сказал в беседе с РИА Новости источник в Евросоюзе.

Он также отметил, что перед публикацией это решение должен утвердить Совет ЕС.

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Напомним, в конце июля ЕС продлил на шесть месяцев ― до 31 января 2023 года ― санкции против РФ из-за ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года санкции, введённые ЕС за воссоединение Крыма с Россией и за спецоперацию ВС РФ на территории Украины, были продлены на полгода ― до 15 марта 2023 года. В заявлении Совета Евросоюза уточнялось, что продлеваются рестрикции в отношении 108 российских компаний и 1206 физических лиц.

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Напомним, впервые санкции ЕС ввёл в отношении Москвы в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией. С тех пор они продлеваются каждые полгода. Ограничительные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России.