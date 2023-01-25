Москва, 25 января, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал посетить Московский государственный университет в 2025 году в день 270-летия высшего учебного заведения.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Я член попечительского совета. Поэтому обязательно, это моя обязанность, обязательно это сделаю <…>», — ответил президент в ходе посещения кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» 25 января.

Отмечается, что во время поездки Владимира Путина сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Сегодня, 25 января, российские студенты отмечают свой праздник (Татьянин день). Именно в этот день в 1755 году был открыт один из первых классических университетов России «МГУ имени М. В. Ломоносова».