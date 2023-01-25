Москва, 25 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. День студенчества ― это большое событие для всей образовательной системы России. Об этом 25 января на встрече с учащимися вузов заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин

«Это большое событие всегда не только в жизни студентов, но и всей образовательной системы, но и всей страны. Праздник приятный, радостный и яркий, потому что связан, конечно, с молодёжью», ― подчеркнул глава государства.

Он назвал очень хорошей традицией сохранение этого праздника, Татьяниного дня, из года в год.

«Я вас поздравляю с этим праздником, хочу пожелать успехов», ― сказал российский лидер, обращаясь к студентам.

Как сообщало ИА REGNUM, в день российского студенчества, который отмечается 25 января, в Татьянин день, президент России Владимир Путин приехал в кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы». Ожидается, что в ходе поездки главе государства будут показаны интерактивный макет центра и проекты резидентов кластера «Ломоносов», в числе которых имеются проекты «Беспилотные летательные системы», «Передовые промышленные технологии» и «Биомедицина».

Напомним, 25 января в России отмечают Татьянин день, который по совместительству является праздником всех студентов. Официально его утвердили в 2005 году, однако история Дня студента уходит корнями гораздо глубже. В этот день в 1755 году императрица Елизавета одобрила прошение Ивана Шувалова и подписала указ «Об учреждении Московского университета». Святая мученица Татьяна Крещенская считается покровительницей всех студентов.