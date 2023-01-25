Актёр Джереми Реннер получил более 30 переломов, спасая племянника
Нью-Йорк, США, 25 января, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Голливудский 52-летний актёр Джереми Реннер, сыгравший в серии фильмов от Marvel супергероя Соколиного глаза, получил множество травм, когда спасал своего племянника от двигавшейся снегоуборочной машины. Об этом 25 января сообщает CNN, ссылаясь на отчёт полиции.
По данным журналистов, Реннер в первый день Нового года с помощью снегоуборочной машины Pistenbully пытался вытащить из снега детский грузовик племянника. Машина в какой-то момент стала катиться по склону, и актёр выпрыгнул, но увидел, что она движется на племянника.
«Когда Реннер попытался остановить или отклонить Pistenbully, чтобы избежать травм (своего племянника), гусеница затянула его под машину и переехала его», — говорится в отчёте полиции.
Сообщается, что в машине не сработал аварийный тормоз, что могло быть из-за неисправности. Покалеченному актёру до прибытия медиков помогал племянник.
Реннера вертолётом доставили в больницу, где выяснилось, что у него более 30 переломов. Он перенёс две операции и в настоящее время лечится в отделении интенсивной терапии.