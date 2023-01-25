Нью-Йорк, США, 25 января, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Голливудский 52-летний актёр Джереми Реннер, сыгравший в серии фильмов от Marvel супергероя Соколиного глаза, получил множество травм, когда спасал своего племянника от двигавшейся снегоуборочной машины. Об этом 25 января сообщает CNN, ссылаясь на отчёт полиции.

Jeremy Renner/Instagram (Деятельность Instagram в России признана экстремистской)/globallookpress.com Джереми Реннер

По данным журналистов, Реннер в первый день Нового года с помощью снегоуборочной машины Pistenbully пытался вытащить из снега детский грузовик племянника. Машина в какой-то момент стала катиться по склону, и актёр выпрыгнул, но увидел, что она движется на племянника.

«Когда Реннер попытался остановить или отклонить Pistenbully, чтобы избежать травм (своего племянника), гусеница затянула его под машину и переехала его», — говорится в отчёте полиции.

Сообщается, что в машине не сработал аварийный тормоз, что могло быть из-за неисправности. Покалеченному актёру до прибытия медиков помогал племянник.

Реннера вертолётом доставили в больницу, где выяснилось, что у него более 30 переломов. Он перенёс две операции и в настоящее время лечится в отделении интенсивной терапии.