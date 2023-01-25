Киев, 25 января, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Во второй половине дня вечером 25 января во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Mykola Miakshykov/globallookpress.com Укрытия

В 14:41 мск воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской областях.

В 14:42 мск тревогу объявили в Сумской, в 14:45 мск — в Одесской области. В 15:01 мск в Киеве также объявили воздушную тревогу.

Затем в 15:02 мск этот режим начал действовать в Киевской, Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

В 15:03 мск воздушную тревогу объявили в Черниговской, Тернопольской, Львовской, Винницкой, Закарпатской областях. В 15:04 мск этот режим был объявлен в Ровненской области.

Добавим, что на Украине уже второй раз за день воздушная тревога объявляется во всех регионах. Ещё в ряде областей этот режим объявлен сейчас в четвёртый раз.