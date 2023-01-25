Вашингтон, 25 января, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Резервы Центробанка РФ в юанях закончатся уже в течение 2023 года, в случае если цена на нефть марки Urals упадет до $25-35 за баррель. К таким выводам пришли аналитики Bloomberg.

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По их мнению, доходы российского бюджета резко сократились сразу после ведения ценового потолка на нефть из России. Однако при сохранении цены на том же уровне доходов бюджета хватит, чтобы покрывать дефицит в течение трех последующих лет. Увеличить резервы ЦБ РФ в юанях позволит цена выше $60 за баррель.

Что касается расчетов экспертов Citigroup, то они доказывают, что российские резервы закончатся в течение двух лет при цене на нефть марки Urals, оставшейся на нынешнем уровне.

Как утверждает агентство, в настоящее время резервы Центробанка в юанях составляют около $45 млрд. На основании динамики их исчерпания можно будет установить «масштабы финансового бедствия России», заявляют эксперты.

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