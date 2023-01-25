Донецк, 25 января, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Военная техника, в том числе гаубица «Мста-Б» и БТР ВСУ, уничтожена за минувшие сутки на донецком направлении в ходе спецоперации, есть потери украинской армии в живой силе, сообщил 25 января журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости ВС РФ

Игорь Конашенков «Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортёр, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

Добавим, что, по данным Минобороны РФ, на донецком направлении подразделения Южной группировки войск ведут успешное наступление.

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