Москва, 25 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) России за последние сутки сбили принадлежащие ВСУ четыре беспилотника. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«За сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Беспилотники, по данным министерства, были сбиты над территорией Донецкой Народной Республики, в районе посёлка Спорное, находящегося под Соледаром, и сёл Берестовое, Благовещенка и Кирилловка.

Стоит отметить, что с начала спецоперации по денацификации Украины ВС РФ сбили 377 самолётов, 204 вертолёта, 2948 беспилотников.