Москва, 25 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации за последние сутки нанесли удары по дислокациям киевских боевиков в 124 районах. Об этом 25 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

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«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 24 января специальная военная операция России на Украине достигла новых результатов по всем направлениям. По данным Минобороны России, речь идёт о десятках уничтоженных боевиков и военной техники в 102 районах. В частности, до 50 украинских военнослужащих были ликвидированы на донецком направлении.