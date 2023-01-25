Донецк, 25 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Два склада боеприпасов ВСУ уничтожено за сутки на донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, сообщил 25 января журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

По словам представителя Минобороны РФ, на этом направлении идут успешные наступательные действия.

Огневое поражение украинским боевикам российские подразделения нанесли в течение суток в районах следующих населённых пунктов ДНР: Зализнянское, Дубово-Василевка, Северск и Победа.