Москва, 25 января, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили четыре самоходные гаубицы: Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, Krab производства Польши, а также «Мста-С» и «Гвоздика» на краснолиманском направлении. Об этом 25 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Конашенков уточнил, что огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Стельмаховка (ЛНР), Серебрянка и Ямполовка (ДНР).

Кроме того, ВС РФ уничтожили свыше 20 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины на данном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Минобороны РФ, в Херсонской области пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра.

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