Москва, 25 января, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Прогрес МС-22» отправится к Международной космической станции 9 февраля. Срок его запуска назвали 25 января в Роскосмосе, отметив, что трансляция будет вестись в прямом эфире.

Пресс-служба ГК «Роскосмос»/ТАСС МКС

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-22» — 9 февраля в 9:15 мск», — сказано в сообщении.

В настоящее время ведется подготовка к запуску, в том числе заправка топливом, после чего будет осуществлена предполетная подготовка.

Днем ранее сообщалось, что на Байконур, где проходит подготовка к запуску грузового корабля «Прогрес МС-22», доставлен космический корабль «Прогресс МС-25», который также планируется готовить к полету к МКС.