Москва, 25 января, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Пилоты Воздушно-космических сил (ВКС) России за последние сутки сбили сверхзвуковой тяжёлый истребитель ВСУ — Су-27. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Валентин Капустин/РИА Новости Истребитель Су-30СМ ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России

«В районе города Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за последние сутки был сбит вертолёт Ми-8 противника над территорией Запорожской области и четыре беспилотника ВСУ над территорией ДНР.