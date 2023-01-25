Москва, 25 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российскими военными на купянском направлении были пресечены действия семи украинских диверсионно-разведывательных групп, а также уничтожены две самоходные гаубицы и свыше 90 боевиков ВСУ. Об этом 25 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Как указал официальный представитель Минобороны РФ, штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия российских войск за сутки нанесли удары по подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад киевских боевиков около Масютовки, Купянска и Гряниковки в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР.

«Также в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — сказал он.

При этом Конашенков уточнил, что за сутки на этом направлении было уничтожено более 90 боевиков киевского режима, а также три бронетранспортера, автомобиль и две немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны сообщили, что в Херсонской области была пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра.