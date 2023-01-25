Москва, 25 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. На херсонском направлении диверсанты ВСУ предприняли попытку переправиться через Днепр и высадиться на левом берегу. Об этом 25 января сообщили в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа артиллерии ВС РФ

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В ведомстве подчеркнули, что манёвр киевских боевиков успехом не увенчался.

«В районе населённого пункта Днепряны Херсонской области огнём артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Кроме того, как сообщили в Минобороны, в районе населённого пункта Николаевка Херсонской области ударами авиации и огнём артиллерии российских войск поразили резервы ВСУ на правом берегу Днепра до ротной тактической группы.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты», ― уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее подразделениями Вооружённых сил РФ была сорвана попытка вооружённых формирований киевского режима форсировать Днепр в районе Новой Каховки. Кроме того, на захваченном режимом Киева берегу Днепра было выявлено скопление БМП и живой силы, по которому российские военные нанесли огневое поражение. В результате чего были уничтожены три катера и шесть БМП ВСУ, а также порядка 100 киевских боевиков.