Москва, 25 января, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В Херсонской области пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра, сообщило 25 января Минобороны РФ. Из сводки также следует, что две самоходки производства ФРГ Panzerhaubitze 2000 и более 90 военных ВСУ уничтожены войсками РФ на купянском направлении.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (25.01.2023 г.)

На запорожском направлении российские вооруженные силы (ВС РФ) заняли более выгодные рубежи, уничтожив за сутки свыше 60 украинских боевиков.

На донецком направлении потери противника составили до 60 военных. В районе населенных пунктов Разлив и Константиновка (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Также известно, что в районе Славянска сбит украинский Су-27, а в Запорожской области силы ПВО уничтожили вертолет Ми-8.

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 20 военных.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине ВС РФ уничтожены 377 самолетов, 204 вертолета, 2948 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7627 танков и другая техника.

О продвижении российских подразделений в Артемовске известил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником.

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«Нам удалось вытянуть Киев на активность в Запорожье. Контратака, тем более вынужденная, самый невыгодный формат боя. И ВСУ как раз выгоняют в эту контратаку», — комментирует российский военкор Александр Сладков.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 336-й день. Российские войска, участвующие в специальной военной операции на Украине, значительно продвинулись на донецком направлении. Наступательные планы украинских боевиков сорваны на запорожском. США и другие страны НАТО в срочном порядке собирают для Киева танки.

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