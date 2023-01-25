Берлин, 25 января, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Решение властей Германии поставлять киевскому режиму танки Leopard 2 переводит вооружённый конфликт на Украине на новый уровень. Об этом 25 января заявил журналистам посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС Посол РФ в Германии Сергей Нечаев

«Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него», — сказал глава российского диппредставительства.

Он подчеркнул, что в политике Берлина стало частым явлением, когда итоговые решения противоречат сделанным ранее обещаниям.

Напомним, ранее в МИД РФ отметили, что, если Германия начнёт поставлять танки Киеву, то это осложнит отношения Москвы и Берлина.