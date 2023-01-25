Луанда, 25 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега — руководитель МИД Анголы Тете Антониу — обсудили ситуацию вокруг конфликта на Украине и реформу Совета Безопасности ООН. В ходе встречи, состоявшейся 25 января в Луанде, были также обсуждены вопросы сотрудничества между Россией и Анголой, в том числе в алмазодобывающем секторе. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Антониу.

Гавриил Григоров/ POOL/ РИА Новости Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега — руководитель МИД Анголы Тете Антониу

Глава внешнеполитического ведомства Анголы отметил, что его страна в украинском конфликте придерживается политики невмешательства и призывает к его дипломатическому решению.

«Принимая во внимание отношения, которые исторически связывают нас с Россией, а также наши отношения с Украиной, мы придерживаемся принципа невмешательства <…> и продолжаем призывать к диалогу и необходимости прекращения огня», — заявил глава МИД африканской страны.

Напомним, Сергей Лавров в настоящее время находится в Африке. В рамках его рабочей поездки на этот континент он побывает в девяти странах. Поездка началась с визита в ЮАР 23 января, 24 января глава российского МИД посетил Королевство Эсватини. Во всех странах он проводит встречи с главами МИД.