Санкт-Петербург, 25 января, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Суды общей юрисдикции обязаны рассматривать жалобы обвиняемых на перевод из одного следственного изолятора в другой. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда России, опубликованном на сайте судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституционный суд

Поводом для проведения проверки части 1 статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса и вынесения решения стала жалоба жителя Черкесска Владимира Саркисяна. Он заявил, что на протяжении расследования несколько раз под надуманными предлогами перевозили из одного региона в другой. Саркисян считает, что таким образом следователь добивался от признательных показаний. К тому же у Саркисяна возникали сложности в общении со своим адвокатом, из-за чего он не мог получить квалифицированную юридическую помощь.

«Признать ч. 1 ст. 125 УПК РФ не противоречащей Конституции, поскольку […] она предполагает рассмотрение судом по существу жалобы на законность и обоснованность решения следователя, лица, производящего дознание, о переводе подозреваемого, обвиняемого из одного следственного изолятора в другой с учетом обусловленности и оправданности такого перевода конкретными обстоятельствами», ― говорится в постановлении КС РФ.

Также отмечается, что перемещение обвиняемых и подозреваемых по решению следователей из одного места содержания под стражей в другое ограничивает их право на судебную защиту и умаляет достоинство личности заключённого.

На основании постановления КС законодатель должен внести соответствующие поправки в действующие нормы.