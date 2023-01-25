Брест, Белоруссия, 25 января, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Учения по созданию блокпостов состоятся в Пинском районе Брестской области Белоруссии, который граничит с Украиной. Об этом 25 января сообщает пресс-служба райисполкома на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Куденко/РИА Новости Блок-пост

Отмечается, что в течение ближайшего времени в Пинском районе в ходе проведения учений будут выставлены блокпосты.

«В ближайшее время на территории Пинского района начнутся учения по монтажу блокпостов и организации пропуска транспорта», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такие учения состоятся на участках дорог Р-6, Р-8, М-10. При этом ранее подобные учения прошли в Столинском районе Брестской области, который также граничит с Ровенской областью Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мероприятия слаживания региональной группировки войск проводятся военными Белоруссии.