Лондон, 25 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает верным решение Германии передать киевскому режиму танки Leopard 2. Об этом он сообщил 25 января в соцсети Twitter.

IMAGO/Christoph Hardt/globallookpress.com Танк Leopard 2

Он прокомментировал заявление Берлина о намерении отправить 14 «леопардов» на Украину.

«Вместе с <британскими танками> Challenger 2 они усилят украинскую оборонную огневую мощь», — написал глава правительства.

Напомним, ранее в Великобритании пообещали передать киевскому режиму 14 единиц Challenger 2.