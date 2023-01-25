Вашингтон, 25 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах начинают думать о будущей внешней политике после окончания конфликта на Украине, пишет газета The Washington Post.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Энтони Блинкен

Ссылаясь на заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена, газета сообщает, что частью внешней политики США станет сдерживание России и обеспечение мира на Украине. В материале уточняется, что пока Вашингтон хочет, чтобы Москва не успела «отдохнуть и перегруппироваться» для действий в зоне спецоперации.

По данным The Washington Post, американская стратегия сдерживания России предполагает обеспечение усиленной обороны Украины, чтобы «сдерживать будущие атаки» с российской стороны.

В администрации Байдена также считают нереалистичным вопрос захвата Крыма украинскими силами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что звучащие на Западе призывы об усилении ВСУ якобы для безопасности в Европе являются абсурдными.

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