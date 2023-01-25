Мельбурн, Австралия, 25 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович в матче четвертьфинала Australian Open — 2023 разгромил российского теннисиста Андрея Рублева с общим счетом 3:0 (6:1, 6:2, 6:4).

Александар Джорович/ РИА Новости Новак Джокович

Отмечается, что матч длился суммарно 2 часа и 3 минуты.

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2023 года проводится в Мельбурне с 16 по 29 января 2023 года. В полуфинальных матчах между собой сыграют Карен Хачанов и Стефанос Циципас (27 января, 06:00), а также Новак Джокович и Томми Пол (26 января, 03:00).

8 января сербский теннисист Новак Джокович завоевал первый в 2023 году титул, обыграв в финале турнира в Аделаиде американца Себастьяна Корду.