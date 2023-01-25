Москва, 25 января, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности передачи в пользование третьим лицам объектов имущества общего пользования садовых товариществ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января. Речь идет о праве, а не об обязанности, отметили в Госдуме.

Павел Бедняков/РИА Новости Дачи

Предусматривается право общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества принимать решение о передаче в пользование третьим лицам объектов недвижимого имущества, относящихся к имуществу общего пользования, а также определения условий использования этих объектов.

Авторы обратили внимание на то, что на территории садовых товариществ ведется торговля, есть детские и подростковые площадки, осуществляются медуслуги, в частности, ФАПами. Принятие закона, отмечают парламентарии, «позволит решить в том числе и вопросы размещения торговых объектов».

Профильный комитет Госдумы по аграрным вопросам в целом поддерживает законопроект, однако обращает внимание на то, что в тексте законопроекта цели передачи имущества общего пользования третьим лицам не указаны. В этой связи предлагается доработать инициативу и на уровне закона закрепить возможность передачи такого имущества только в интересах граждан, осуществляющих ведение садоводства и огородничества для собственных нужд, с указанием соответствующих целей его использования.

Законопроект, возможно, принимается в интересах третьих лиц, отметил депутат Госдумы от СРЗП Андрей Кузнецов в ходе дискуссии.

«Есть предположение, что возникнут конфликтные ситуации. Начнутся вторжения в общее имущество, и часть садоводов будет очень недовольна», — отметил парламентарий.